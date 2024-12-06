【モデルプレス＝2024/12/06】中島健人が2024年12月25日にリリースする1stアルバム「N / bias」（よみ：ノンバイアス）の記念スペシャルイベントを開催することが決定。2025年3月8日から東京・名古屋・大阪・福岡・札幌の全国5ヶ所、各地2回開催の全10公演行われる。【写真】中島健人、ベッドでキス◆中島健人「N / bias」イベント開催決定本イベントは「N / bias」に封入のシリアルナンバーより応募が可能。スペシャルイベントは2