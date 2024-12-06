【モデルプレス＝2024/12/06】女優の菅井友香が、20代最後のカレンダーを12月6日19時より予約販売することが決定。併せて、表紙と中面、アザーカットが解禁された。【写真】菅井友香、人気女優とキス寸前◆菅井友香、20代最後のカレンダー決定Photographer・東京祐氏による撮り下ろし写真は“さまざまな感情を内に秘める、恋愛中の女性”をテーマに撮影。今回は、シチュエーションごとに具体的なイメージが共有されたそうで、菅井