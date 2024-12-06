【モデルプレス＝2024/12/06】クリープハイプの尾崎世界観が、5日放送のフジテレビ系バラエティー番組「＃ハイ_ポール冬の復活祭2024」（よる2時35分〜）に出演。占い芸人に気になっていることを確認する場面があった。【写真】クリープハイプを目標にしていた元アイドル、共演ショット公開◆尾崎世界観「生霊」に不安尾崎が番組内キャラ「ポール」として声でMCを務める同番組。この日は女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつ