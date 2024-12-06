子どもが同じ保育園に通う「ママ友」同士がSNSで闇バイトを募集し、「返金詐欺」に加担していたとして逮捕されました。二重に金をだまし取る、巧妙で悪質な手口とは。 【写真を見る】同じ保育園のママ友2人を逮捕 「ホストやギャンブルで借金を重ね…」 背後に偽の通販サイト組織→返金持ちかけ再びだましたか 去年の決済額は、17兆円以上と爆発的に利用者が増えている電子マネー。中でもバーコード等を見せる