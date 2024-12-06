三重県の海に異変が…。地元の特産「伊勢エビ」の漁獲量が激減しています。 【写真を見る】伊勢エビが三重から消えた!? 漁師悲痛「魚だけだと生活できない…」海底には「ゴキブリみたいな黒いの」が大量発生 伊勢エビ漁に同行してみると… 6日午前6時頃、三重県南伊勢町の伊勢エビのさし網漁に密着しました。シーズンは11月から来年4月まで。前日に仕掛けた網は3つですが…。（田口拳汰カメラマン）「どうですか？伊勢エ