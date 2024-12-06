歌手の森口博子さん（56）が、2024年12月6日放送のラジオ「KISS & SMILE」（BAYFM）で、歌手で俳優の中山美穂さんが54歳で急逝したことに触れ、「ええ、なんでという気持ちでいっぱい」と話し、声を詰まらせた。「後でゆっくり美穂ちゃんとは、私の中でお話しさせていただきたい」中山さんは同日正午頃に自宅の浴室で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されたと報じられている。森口さんは番組後半、「同期で同じレコー