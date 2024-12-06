俳優・タレントとして活躍するサヘル・ローズさんが、シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に出演。世界中の難民キャンプを訪れて感じたことについて語りました。写真左からサヘル・ローズさん、川嶋あいさん7歳までイランの孤児院で過ごしたサヘルさんは、孤児やストリートチルドレンなど、世界中の子どもたちに寄り添う活動を続けて