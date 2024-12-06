あす7日(土)から強烈な寒気が南下する見込みで、全国的に寒くなりそう。8日(日)も東京都心でも予想最低気温4℃と冷えこみます。冷え込みが厳しくなると、お風呂で身体を暖めたくなりますが、冬の入浴で注意しなければならないのは「ヒートショック」です。強烈な寒気が到来土日は全国的に冬本番の寒さにあす7日(土)は強烈な強烈な寒気が南下して、8日(日)も引き続き列島を覆う見込みです。全国的に冬本番の寒さになるでしょう