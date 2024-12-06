テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、ミャンマー料理の聖地としてマニアに知られる高田馬場に新たにオープンしたミャンマー料理店「SHWE BABA（シュエ ババ）」をご紹介。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#196】「SHWE BABA（シュエ ババ）」2024年9月9日にオープンした「SHWE BABA」ミャンマー料理の聖地