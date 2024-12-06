歌手で女優の中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡しているのが見つかった。54歳。同日夕方には、中山さんの公式サイトが更新され、中山さんの死去が報告された。死因などの詳細は現在確認中だという。 【写真】中山美穂さん最後のSNS投稿 公式サイトでは「関係者各位並びにファンの皆様」と題し、所属事務所名義で「本日12月6日に、弊社所属のタレント中山美穂が自宅で亡くなっているのが発見されました」と報告された。