人気歌手のチャーリーｘｃｘが「ブラット・ツアー」で神経を損傷していたことを明かした。ハイテンションなパフォーマンスをステージで披露していたチャーリーだが、実はその中で体を痛めていたのだという。 【写真】神経を損傷していたチャーリーXCX バラエティのヒットメーカーズ版でチャーリーはこう語る。「パフォーマンスでかな