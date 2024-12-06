Metaがルイジアナ州北部リッチランドにある400万平方フィート(約37万平方メートル)の土地に、同社最大規模となるAIデータセンターを計画していることがわかりました。ルイジアナ州によると、この計画は「ルイジアナ州史上最大規模の民間資本投資」になるとのことで、費用は100億ドル(約1兆5000億円)規模になる見込みです。Landry Announces Meta Selects North Louisiana as Site of $10 Billion Artificial Intelligence Optimize