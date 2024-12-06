アリアナ・グランデがインタビューで体型批判に晒されてきたことに触れ、「危険なこと」とコメント。もはやそうしたコメントは受け入れられないと、強く主張した。【写真】おなじみの名曲も！映画『ウィキッド ふたりの魔女』本予告映画『ウィキッド ふたりの魔女』のアメリカ公開を控えるアリアナが、共演のシンシア・エリヴォとともに、仏人ジャーナリストのサリーのインタビューに登場。女性が社会から求められる「美の基