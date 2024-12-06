先日「ディズニープラス」で配信が始まったばかりの新ドラマ『スター・ウォーズ：スケルトン・クルー』に出演するジュード・ロウと、『スター・ウォーズ』続三部作でフィン役を演じたジョン・ボイエガ、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』でボバ・フェットを演じたダニエル・ローガンが、6日に千葉・幕張メッセで行われた「東京コミックコンベンション 2024」（以下、「