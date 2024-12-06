俳優の竹内涼真が、6日までに自身のインスタグラムを更新。鍛えられた肉体を見せると、ファンから「目を奪われる」「カッコいい」と声が上がった。【写真】竹内涼真、バキバキの腹筋をチラ見せサービス2025年に配信されるNetflix映画『10DANCE』で俳優・町田啓太とともにW主演を務める竹内は、作品のタグをつけて「Dancing every day, learning so much from dance.楽しい」と投稿。一緒に公開された写真には金髪な竹内のさ