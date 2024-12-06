女優の菅井友香が、２０代最後のカレンダーを発売することが６日、決定した。この日から予約販売を開始する。１１月に２９歳を迎え、２０代最後となる同カレンダーは、自宅でパートナー待つ心境など、さまざまな感情秘める“恋愛中女子”をテーマに撮影された。菅井は、「パートナーがなかなか家に帰ってこないなあ、という心境など、シチュエーションごとの心情をお伝えいただいてイメージを膨らませながらの撮影は、今まで