日本ハムの北山亘基投手が６日、エスコンで契約更改を行い１３００万円増の４６００万円（金額は推定）でサインした。今季は１４試合の登板で５勝１敗、防御率２・３１。ＣＳ第１Ｓ第３戦で先発するなど存在感を示し、プレミア１２で侍ジャパンにも招集された。６月には左足中指の疲労骨折で、約２か月の離脱もあったが「開幕ローテーションに割って入れたのが、去年のオフの取り組みが評価できるかなと思う。あとはシーズン