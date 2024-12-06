元櫻坂46で俳優の菅井友香（29）が、20代最後のカレンダーを発売することが決定した。カレンダー表紙と中面画像、アザーカットに加え、撮影を終えた後の菅井のコメントが到着した。【写真】彼女感あふれる…菅井友香カレンダー表紙カットフォトグラファーの東京祐氏による撮り下ろし写真は、“さまざまな感情を内に秘める、恋愛中の女性。”をテーマに撮影された。今回は、シチュエーションごとに具体的なイメージが共有された