今年も残りわずか。1年があっという間だったと感じる人も多いのでは？限られた時間を有効に使うコツを「時間研究」の第一人者、千葉大学大学院の一川誠教授に教わります。【写真を見る】なぜ1年は“あっという間”？感じる時間には“代謝”が影響！時間を有効に使う『時間術』を専門家に聞く【ひるおび】今年1年、長い？短い？街の人に、この1年を振り返ってもらうとー50代「今年も本当にあっという間だった。時間に追われて過ごし