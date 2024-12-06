日本酒など、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを受け、高知市で祝い酒を振舞うイベントが開かれました。12月6日午後6時から高知市のひろめ市場前で始まった祝い酒を振る舞うイベント。12月5日、ユネスコ政府間委員会は日本酒や泡盛などを造る技術である日本の「伝統的酒造り」の無形文化遺産登録を決めていて、イベントは県酒造組合がその喜びを分かち合おうと企画したものです。6日は組合が作成し