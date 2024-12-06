日本通運は６日、運送中の荷物破損などに備える運送保険で、保険契約先の損害保険ジャパンに対し、最大１５０件、計８２０万円の不適切な保険金請求を行った可能性があると発表した。無保険で引き受けた荷物が破損した場合でも請求したり、荷物の一部を補償する契約だったにもかかわらず全ての荷物の補償を請求したりしていた。東京都内の事業所を６月に点検した際、７件（約３０万円）の不適切請求が発覚。その後、他の２６か