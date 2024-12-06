ローソンの店舗で服薬指導を受けて自宅で処方薬を受け取ることができるようになります。ローソンは、2026年までに店舗で薬剤師によるオンラインの服薬指導のサービスを始めると明らかにしました。店舗にある専用ブースに入り、遠方にいる薬剤師からオンラインで指導を受けると処方薬が自宅に配送される仕組みです。オンラインの相談システムの運用はKDDIが担い、2025年2月までに都内の1店舗で実証実験を開始して、2026年に対象店舗