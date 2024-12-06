テレビ朝日「バラバラマンスリー」の木曜枠『監視員 秋山』が5日深夜に放送され、ロバートの秋山竜次が上京時の“ナンパ”エピソードを明かした。【映像】ロバート秋山“冬の湘南”監視の様子秋山が“監視台”を携え、気になるスポットに赴いて徹底的に監視する、前代未聞の同番組。この回では、“寒い冬の湘南の海辺にはどんな物語があるのか？”を調査すべく、茅ヶ崎西浜海岸を監視した。天気はあいにくの雨、気温も8度と