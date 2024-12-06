ウクライナでの汚職対策を支援しようと、法務省はウクライナの司法副大臣らを招き、汚職対策に必要な法整備のあり方を議論しました。きょう、東京・昭島市の「国際法務総合センター」で開かれた「法整備支援連絡会」には、法務省法務総合研究所の瀬戸毅所長のほか、リウドミラ・スハク司法副大臣らが参加しました。ウクライナは今年1月、国内で横行する汚職への対策として法務省に法整備の協力を求めていて、きょうの連絡会では、