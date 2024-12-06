タレントの小倉優子が5日に自身のアメブロを更新。取り寄せ品を使って息子たちと一緒に料理をした日のエピソードをつづった。【映像】小倉優子、長男が1人で作った一品料理を披露この日、小倉は「蟹の他には、お取り寄せしていたタンを解凍しました」と報告。「焼くのが上手な長男が焼いてくれました」とキッチンに立つ長男の姿を公開し「ネギのみじん切り ごま油 鶏がらスープの素 レモン汁 砂糖を混ぜて作るネギだれ」が家族