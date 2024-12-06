アイスホッケーの全日本選手権は６日、日光市の日光霧降アイスアリーナで２回戦４試合が行われ、「Ｈ．Ｃ．栃木日光アイスバックス」は釧路厚生社ＩＨＣと対戦しました。 全日本選手権、連覇へバックスはトーナメントの２回戦から登場しました。 初戦の相手は、バックスのＯＢなど元アジアリーガーが多く在籍する釧路厚生社ＩＨＣです。 第１ピリオド、バックスは大椋と磯谷が立て続けにゴ&#1254