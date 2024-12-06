＜悼む＞中山美穂さんをインタビューする。1997年（平9）、竹中直人の監督作品「東京日和」に主演したタイミングだった。「毎度−」から12年。絶頂のアイドルから「女優」の肩書が似合い始めたころだった。取材にはデスクと中堅映画担当、若手の私と、社内で最も腕が立つカメラマンが向かった。単独取材が少なく、めったにない機会とばかりに異例の取材班が組まれた。芸能界でささやかれた、気むずかしい美穂さんに粗相があっては