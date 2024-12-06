お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、自身らのYouTubeチャンネルに『【忘れられないグルメ】かまいたちがもう一度行きたい！ロケで行った飲食店〜関西編〜』という動画をアップ。かまいたちのお2人が、これまでにロケで訪れた数々の飲食店の中から、“もう一度行きたい！”と思うお店をピックアップしてくれました！今回は、【関西編】となります。関西近郊にお住まいの方はもちろん、ご旅行の際の参考にし