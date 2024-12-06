12月6日放送のNHK『あさイチ』に、松下洸平がVTR出演。現在放送中のNHK大河ドラマ『光る君へ』にて共演中で、スタジオにゲスト出演していた吉高由里子の人柄について語った。【関連】 松下洸平『光る君へ』周明の“ヒゲ姿”を披露し「再び周明さまに会えるなんて」「かっこいい」の声吉高について語るコメントVTRの中で、松下は、「なんていうんだろうな。いや、難しいんですよね。吉高さんを語るって」と切り出した。続けて、「実