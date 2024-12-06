ユヴェントスの生え抜きMFはプレミアリーグ行きの可能性がある。『TBR Football』によると、ユヴェントスに所属する23歳のイタリア代表MFニコロ・ファジョーリにトッテナム・ホットスパーとアストン・ヴィラが興味を示しているという。ユヴェントスの下部組織出身のファジョーリは2021年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、同年8月にはクレモネーゼにレンタル移籍。レンタル先でインパクトを残した同選手は2022年6月にユヴ