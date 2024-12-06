今季リヴァプールで大活躍中のオランダ代表MFは欧州中から高い評価を受けている。『GiveMeSport』によると、レアル・マドリードはリヴァプールに所属する22歳のオランダ代表MFライアン・グラフェンベルフの獲得を検討しているという。アヤックスの下部組織出身のグラフェンベルフは2019年9月に同クラブのトップチームに昇格すると、2022年7月にはバイエルン・ミュンヘンに完全移籍。大きな期待と共にバイエルンに移籍してきた同選