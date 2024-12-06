今季のパリ・サンジェルマンは国内リーグでこそ無敗で首位をキープしているものの、チャンピオンズリーグの方ではリーグフェーズ制で大苦戦。11月26日に行われたリーグフェーズ第5節ではバイエルンに0-1で敗れ、現在パリは全体25位に位置している。これはリーグフェーズの敗退ラインであり、このままでは決勝トーナメント・プレイオフにも進めない。伊『Gazzetta dello Sport』はチーム内部の状況がよくないと指揮官ルイス・エンリ