グループリーグの組み合わせが決定したFIFAクラブワールドカップ2025。『Football Italia』では、早くも出場するセリエAの二つのクラブが、決勝トーナメントでイタリアダービーが起こる可能性について話題に上げている。その二つのクラブとはインテルとユヴェントス。インテルは、グループEでリーベル・プレート、浦和レッズ、モンテレイと同組に入り、初戦はモンテレイ、2戦目は浦和レッズ、3戦目がリーベル・プレートと戦う。一