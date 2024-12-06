『スター・ウォーズ』シリーズの新作ドラマ「スター・ウォーズ：スケルトン・クルー」に出演するジュード・ロウが6日、千葉・幕張メッセで開催中の「東京コミコン2024」セレブステージに出席。2019年の東京コミコン以来、5年ぶりの来日を果たしたジュードは、『スター・ウォーズ』との出会いを振り返りながら、最新作出演への思いを語った。ステージには、『スター・ウォーズ』続三部作でフィンを演じたジョン・ボイエガ、『スタ