高騰が止まらないソトの入札。果たして大谷超えの契約を結ぶのか(C)Getty Imagesプロスポーツ史上最高額の契約が結ばれるかもしれない。今オフにヤンキースからFAとなったフアン・ソト。目下ストーブリーグで最大級の注目を集めており、大谷翔平の10年7億ドル契約に匹敵する可能性も指摘されてきたが、はたしてどんなメガディールが交わされるだろうか。現地時間12月5日、米放送局『ESPN』は、15年総額7億5000万ドル（約1125億