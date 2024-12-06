石川県内は8日にかけて冬型の気圧配置が強まり、7日夕方以降は平地でも初雪となる可能性があります。荒れた天気が続くため、土砂災害にも注意・警戒してください。北陸地方の上空およそ5500メートルには、マイナス27度以下の寒気が流れ込んでいて、8日にかけて大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。山沿いや山地を中心に次第に雪に変わるでしょう。平地でも所によっては7日夕方以降、雪が降り出し多い所では加賀で1セ