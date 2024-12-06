能登の観光地や営業している施設などを発信するデジタルマップがきょうから公開されています。その名も「今行ける能登」です。「今行ける能登」は能登の復興をインターネットで後押ししようと石川県の観光連盟が立ち上げました。県観光連盟観光地域づくりマネージャー益田徳章さん「こちら、カーソルを当てていただくと、建物の名前が出てまいります。一体ここはどんな所かなというと、こちらをクリックしていただければ、施設の詳