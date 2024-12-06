近年、通信技術やSNSの発展にともない、パソコンの不正アクセスなど私たちの身近でもサイバー犯罪が多く発生しています。年々手口が巧妙化する犯罪に立ち向かう警察のサイバー犯罪対策課の体験講習が行われました。コンピュータやインターネットなどの通信技術を悪用したサイバー犯罪は、インターネット上の架空請求やSNS型の投資詐欺など手口は多岐に渡ります。こうした犯罪の捜査を行うのが、石川県警のサイバー犯罪対策課です。