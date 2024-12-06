Hey! Say! JUMPの山田涼介が6日、大阪・大丸心斎橋店で『ティファニー ホリデー 2024』点灯イベントに登場した。【写真】美しい…！ジュエリーをまとって登壇した山田涼介山田はブラックスーツをまとい、ティファニーの「バード オン ア ロック」ブローチや、ブレスレット・リングなどのジュエリーをあわせた。きらびやかな輝きの一方、大阪の話題になると「道頓堀にたぶん行ったことがないんですよ。一度行ってみたい」と希望