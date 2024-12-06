俳優・杉浦太陽（43）の妻でタレントの辻希美（37）が5日、自身のブログを更新。「今日は希空が朝ご飯に美味しいホットケーキ焼いてくれた」と明かし、先月芸能界デビューを発表した長女・希空（のあ／17）の手作りスイーツを写真で公開した。【写真】「隠し味を入れたみたい」長女・希空（のあ）手作りのホットケーキ希空の特技の1つはお菓子作り。デビュー前から手作りスイーツを載せるインスタグラムを開設しており、ケーキ