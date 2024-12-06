俳優・映画監督の竹中直人さんが、亡くなった中山美穂さんを悼むコメントを、所属事務所を通じて公表しました。 【写真を見る】【竹中直人】中山美穂さんを悼む「信じられない現実に息が止まってしまいそう」映画「東京日和」で監督竹中さんは、中山美穂さんを主演に迎えて映画「東京日和」を監督。「東京日和」は第21回日本アカデミー賞の優秀主演女優賞（中山美穂さん）優秀監督賞・優秀主演男優賞（竹中直人さん）を獲得し