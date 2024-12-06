りそなホールディングスは、人工知能（ＡＩ）を活用して地方銀行などの業務を支援する新しいサービスの提案を始める。金利のある世界での経営戦略や中小、中堅企業の支援策について、南昌宏社長に話を聞いた。（聞き手・岡田俊一）手数料の収益が拡充――中期経営計画の折り返しにある。さらに力を入れる事業領域について。「９月中間決算はかなり堅調だった。当社が双発と呼んでいる二つのエンジンが同時に動き出した。一つ