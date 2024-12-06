アフリカ中部のコンゴ民主共和国で、インフルエンザに似た症状の原因不明の病気が広がっています。これまでに79人の死亡が確認されています。コンゴ民主共和国では、南西部の地域を中心に原因不明の病気が広がっていて、AU＝アフリカ連合疾病対策センターによりますと、これまでに376人の感染が確認され、79人が死亡したということです。患者は高熱や頭痛、咳などに見舞われ、インフルエンザの症状に似ていて、感染者の半数近くが5