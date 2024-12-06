日本高野連は６日、大阪市内で理事会を開催し、Ｕ１８（１８歳以下）高校日本代表のヘッドコーチを務めていた前橋育英の荒井直樹監督が校務の都合で辞任し、新たに高野連の技術振興委員の竹本修氏（６０）が就任することを承認した。元阪急の竹本氏は引退後に市立尼崎高で監督を務め、日本ハムの宮西尚生らを輩出。１６年には夏の甲子園に導いた。