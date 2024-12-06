歌手・女優の中山美穂さんが、都内の自宅で亡くなっていたことが6日、分かった。54歳だった。【詳報】中山美穂さんが急死、自宅浴槽で発見される、今日6日のライブは公演中止が急きょ発表された中山さんが女優デビューした、ドラマ「毎度おさわがせします」で共演した、俳優の木村一八が所属事務所を通じて追悼のコメントを寄せた。以下全文追悼の意中山美穂さんの突然のご逝去を知り、言葉にならないほどの悲しみに包まれています