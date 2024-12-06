韓国で尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領への弾劾（だんがい）訴追案が可決される公算が高まるなか、林官房長官は改めて「特段かつ重大な関心を持って注視している」と強調しました。林官房長官「日本政府として今般の韓国国内の一連の動きについては、特段かつ重大な関心を持って事態を注視してきております」林長官は他国の内政について「コメントは控える」としたうえで、「様々な課題にパートナーとして協力すべき重要な隣