大学入試センターは6日、来年1月18、19日の大学入学共通テストに49万5171人（確定値）が出願したと発表した。前年度より3257人（0.7％）多い。前年度は32年ぶりに志願者数が50万人を下回ったが、今回は7年ぶりに増加した。18歳人口は1992年をピークに減少傾向である一方で、大学進学率は上昇傾向となっている。センターは出願者数の増加について、大学進学の選択肢が浸透しているためとみている。また、来年3月に高校などを