日本とトルコの外交関係樹立100周年にあたり、現地を訪問中の秋篠宮さまは6日、イスタンブール市内での視察後に、記者団に対し「温かく迎えていただき、いい滞在だと思っています」と所感を語った。【同行リポート】秋篠宮ご夫妻のトルコ訪問6日間、記者がリポート秋篠宮さま紀子さまと共に3日からトルコに滞在。4日には首都アンカラの大統領府でエルドアン大統領夫妻から歓迎を受けた。6日はご夫妻で、イスタンブール市内