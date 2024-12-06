山の中で行方不明だった男性の命を救ったとして、警察犬に感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、デビューしたての警察犬、ジゲン号です。 【写真を見る】お手柄警察犬 ジゲン号にインタビュー 11月11日、親族が熊本県の玉名警察署に50代の男性の行方不明者届を提出しました。 警察は、熊本県南関町にある小岱山（しょうだいさん）の登山口付近で男性のオートバイを発見。山中で捜索を始めましたが、