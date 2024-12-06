[ロンドン ６日 ロイター] - バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）の週間調査によると、４日までの週はキャッシュファンドに１３６４億ドルが流入した。地方銀行の危機で市場が動揺した昨年３月以来の大幅な資金流入となった。株式には８２億ドル、債券には４９億ドルが流入。金からは４億ドルが流出した。暗号資産（仮想通貨）には３０億ドルが流入。４週間の流入額は過去最大の１１０億ドルだった。米国株には９週連続で資金